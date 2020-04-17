Режиссер Александр Радов ушел из жизни после заражения COVID-19

В Москве скончался режиссер и академик Александр Радов, госпитализированный в Филатовскую больницу с осложнениями от нового коронавируса. Ему было 79 лет.

Как сообщает академия российского телевидения на своей странице в Facebook, режиссера доставили в больницу неделю назад с пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. За его жизнь боролись врачи 15-й филатовской больницы.

Однако, к сожалению, Александр Радов не смог побороть болезнь. Он скончался на 80-м году жизни.

По данным ТАСС, смерть режиссера наступила из-за инфекции, которая дала осложнения на сердце.

Александр Георгиевич Радов родился в июле 1940 года в Ленинграде. Он был автором и ведущим нескольких программ на ВГТРК в начале 90-х годов. Известность он приобрел после циклов документальных фильмов «Портреты эпохи» и «Больше, чем любовь».

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