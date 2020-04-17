В Ленобласти выберут лучшую в онлайн-обучении школу

В Ленобласти выберут лучшую в онлайн-обучении школу
Школы перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области образовательные учреждения примут участие в конкурсе «Лучшие практики дистанционного обучения», который пройдет с 20 апреля по 29 мая.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, комитет общего и профессионального образования Ленобласти выберет лучшие школы в нескольких номинациях. Участи в конкурсе смогут принять не только городские, но и сельские образовательные учреждения.

Свои способность в онлайн-уроках смогут продемонстрировать учителя, педагоги, директора, а также специалисты служ психолого-педагогического сопровождения и муниципальных методических служб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский учитель рассказал, как сохранить нервы на дистанционном обучении. Первая неделя дистанционного обучения в Петербурге запомнилась интернет-сбоями и жалобами родителей.

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