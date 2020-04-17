В России число зараженных коронавирусом превысило 32 тысячи

За последние сутки в России подтвердили 4 069 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных к утру 17 апреля в стране достигло 32 008.

С начала пандемии в России скончались 273 человека, выздоровели — 286, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Скончался за сутки 41 человек. В Москве зарегистрировано 14 летальных исходов, в Московской области — семь, в Башкортостане, Дагестане и Удмуртской республике — по три, в Ульяновской и Кировской областях — по два. Еще по одному человеку скончались в Брянской, Смоленской, Тюменской и Новосибирской областях, а также в Адыгее, Калмыкии и Хабаровском крае.

Число зараженных коронавирусом по всему миру превышает 2,1 млн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили 424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией