Водителей Петербурга предупредили об усилении ветра на ЗСД

Погода преподносит неприятные сюрпризы.

На Центральном участке ЗСД сегодня, 17 апреля, ветер разгуляется до 17-19 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Западного скоростного диаметра, ссылаясь на данные метеостанции.

В условиях негативного изменения погодных условий, водители транспортных средств должны проявлять внимательность на дороге. Необходимо соблюдать установленный режим скорости и следить за знаками с информацией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы перестали использовать наличные средства при оплате проезда на ЗСД. Наиболее удобным является использование транспондера. Также, водители предпочитают совершать оплату с помощью банковских карт или телефона, поддерживающего NFC. К тому же, использование денег сейчас не очень безопасно в условиях активного распространения коронавирусной инфекции.