Медведев не исключает ужесточения мер в связи с распространением коронавируса

Все меры, принятые на данный момент, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддерживает полностью.

Москва, Московская область и Петербург особенно пострадают из-за коронавируса. Так как именно в эти регионы из-за границы прибыло наибольшее количество переносчиков болезни. Поэтому количество заболевших и скорость распространяется отличается, по сравнению с другими субъектами РФ. Ограничительные меры по противостоянию эпидемии принимаются достаточно серьезные, но другого выхода нет. Об этом сообщают РИА-новости.

Медведев полностью поддерживает решения мэра Москвы Сергея Собянина. В частности, это касается и спецпропусков, которые недавно ввели в столице.

Ситуацию с вирусом Медведев назвал тревожной. При этом, он выразил надежду, что уже принятые меры не придется ужесточать. Такое развитие событий хотелось бы исключить. Но, в любом случае, действовать придется по обстоятельствам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев просит Путина о дополнительной поддержке бизнеса.