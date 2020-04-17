На проспекте Героев рухнул светофор из-за сильного ветра

На проспекте Героев рухнул светофор из-за сильного ветра
Светофор упал на проезжую часть. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на проспекте Героев рухнул светофор. По словам очевидцев, он не смог устоять из-за сильного ветра.

Все произошло в пятницу, 17 апреля, возле дома №26. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что светофор упал прямо возле пешеходного перехода.

«Опять», — написал подписчик в комментариях к записи.

К счастью, никто не пострадал, сильно проезду транспорта светофор-калека не мешает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице за минувшие сутки произошло более 200 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб происшествия светофор сильный ветер
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из магазина на Большой Подъяческой изъяли более 400 литров алкоголя, ...
Советником Беглова назначен Академик РАН Эдуард Айламазян
Роспотребнадзор посчитал прирост инфицированных Covid-19 плавным
В Петербурге прекратили дело против волонтера, прошедшего через детскую площадку
В центре Петербурга на пешеходном переходе невнимательный таксист сбил ...
В Петербурге усилят патрулирование скверов и парков
На проспекте Героев рухнул светофор из-за сильного ветра
Эдвард Сноуден просит о продлении вида на жительство в России