На проспекте Героев рухнул светофор из-за сильного ветра

В Петербурге на проспекте Героев рухнул светофор. По словам очевидцев, он не смог устоять из-за сильного ветра.

Все произошло в пятницу, 17 апреля, возле дома №26. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что светофор упал прямо возле пешеходного перехода.

«Опять», — написал подписчик в комментариях к записи.

К счастью, никто не пострадал, сильно проезду транспорта светофор-калека не мешает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице за минувшие сутки произошло более 200 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб.