В центре Петербурга на пешеходном переходе невнимательный таксист сбил человека на самокате

В центре Петербурга водитель такси не заметил молодого человека на самокате, который пересекал проезжую часть по «зебре».

Все произошло сегодня, 17 апреля, на Литейном проспекте. Кадры с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, невнимательный водитель за рулем такси наехал на человека на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате парню на самокате потребовалась помощь медиков. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Героев рухнул светофор из-за сильного ветра. По словам очевидцев, на данном участке это происходит уже не в первый раз.