УК попала под статью за подделку решений жильцов дома на Петергофском

В Петербурге возбуждено два уголовных дела о подделке официальных документов. Прокуратура выяснила, что в решениях жильцов о выборе управляющей компании были подделаны подписи.

Нарушения обнаружены в ходе проверки, которая была проведена по обращениям жильцов корпусов 14 и 16 дома №76 по Петергофскому шоссе в Красносельском районе. Оба корпуса находятся под управлением одной управляющей компании.

«Уголовные дела возбуждены в отношении должностных лиц из числа руководства управляющей компании», — уточнили gazeta.spb.ru в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По материалам проверки прокуратуры возбуждено два уголовных дела о подделке официального документа.

Корпусы 14 и 16 дома №76 по Петергофскому шоссе находятся под управлением компании, которая входит в крупный холдинг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе одну из управляющих компаний поймали на фальсификации протоколов общего собрания.