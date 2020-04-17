УК попала под статью за подделку решений жильцов дома на Петергофском

УК попала под статью за подделку решений жильцов дома на Петергофском
По материалам проверки прокуратуры следственными органами возбуждены уголовные дела. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге возбуждено два уголовных дела о подделке официальных документов. Прокуратура выяснила, что в решениях жильцов о выборе управляющей компании были подделаны подписи.

Нарушения обнаружены в ходе проверки, которая была проведена по обращениям жильцов корпусов 14 и 16 дома №76 по Петергофскому шоссе в Красносельском районе. Оба корпуса находятся под управлением одной управляющей компании.

«Уголовные дела возбуждены в отношении должностных лиц из числа руководства управляющей компании», — уточнили gazeta.spb.ru в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По материалам проверки прокуратуры возбуждено два уголовных дела о подделке официального документа.

Корпусы 14 и 16 дома №76 по Петергофскому шоссе находятся под управлением компании, которая входит в крупный холдинг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе одну из управляющих компаний поймали на фальсификации протоколов общего собрания.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
евротакт новости спб петергофское шоссе подделка документов прокуратура управляющая компания
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы начали хуже соблюдать самоизоляцию
В Петербурге под видом сотрудников «Теплосети» действуют мошенники
Количество бессимптомных случаев коронавируса в России увеличилось до 50%
Петербуржцы с конца марта направили на портал Госуслуг свыше 20 тысяч обращений
УК попала под статью за подделку решений жильцов дома на Петергофском
На грифонов с Банковского моста надели защитные маски
Кадыров ввел строгий карантин на выходные в Чечне
Мишустин ввел максимальные выплаты по безработице