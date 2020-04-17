Чулпан Хаматову ненавидят за роль в новом сериале

Актрису обвинили в том, что сериал искажает историю Татарстана.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем актриса Чулпан Хаматова рассказала в социальных сетях. Она призналась, что после выхода сериала «Зулейха открывает глаза» ей приходится сталкиваться с негативом со стороны россиян. Они проклинают и оскорбляют артистку за то, что Хаматова якобы ненавидит свою родину и оскверняет ее.

«Имеется в виду не только Татарстан, но и история современной России»,

— подчеркнула знаменитость.

Напоминаем, что сам роман, написанный Гузель Яхиной, не вызвал такой негативной реакции. В книге рассказывается о коллективизации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дану Борисову ненавидят соседи из-за подозрений в коронавирусе. Телеведущая призналась, что ее травят, хотя она сдавала тест и получила отрицательный результат.