Чулпан Хаматову ненавидят за роль в новом сериале

Чулпан Хаматову ненавидят за роль в новом сериале
Актриса пожаловалась на травлю. Фото: https://www.instagram.com/chulpanofficial/

Актрису обвинили в том, что сериал искажает историю Татарстана.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем актриса Чулпан Хаматова рассказала в социальных сетях. Она призналась, что после выхода сериала «Зулейха открывает глаза» ей приходится сталкиваться с негативом со стороны россиян. Они проклинают и оскорбляют артистку за то, что Хаматова якобы ненавидит свою родину и оскверняет ее.

«Имеется в виду не только Татарстан, но и история современной России»,

— подчеркнула знаменитость.

Напоминаем, что сам роман, написанный Гузель Яхиной, не вызвал такой негативной реакции. В книге рассказывается о коллективизации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дану Борисову ненавидят соседи из-за подозрений в коронавирусе. Телеведущая призналась, что ее травят, хотя она сдавала тест и получила отрицательный результат.

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