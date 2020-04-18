Повара ЗВО испекли 100 тысяч куличей для верующих военнослужащих

Военные повара соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО) испекли к Пасхе более 100 тыс. куличей по двадцати различным рецептам.

Куличи выпекались в течение суток исключительно из натуральных продуктов — муки, сахара, сливочного масла, изюма и молока, сообщает пресс-служба ЗВО.

Повара также украсили несколько десятков тысяч яиц. Яйца оформлены в православном стиле.

Вся выпечка, яйца и иконы по традиции будут освещены настоятелями войсковых храмов. Пасхальных богослужения в этом году в связи с распространением коронавируса пройдут дистанционно. Церковную службу военнослужащие будут наблюдать по телевизору.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на Пасху метро Петербурга закроется на вход в 22:00. Меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. Горожан призывают остаться дома и наблюдать за богослужением дистанционно.