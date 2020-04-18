Медвежонок вышел к жителям поселка в Ленобласти

Жители поселка в Выборгском районе заметили молодого медведя, вышедшего из леса к людям.

Видео с лесным хищником появилось в группе «Каждой твари по паре / Павел Глазков» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщается в паблике, медведь прошелся вдоль забора частного дома в поселке. Владельцам участка удалось его спугнуть хлопками в ладоши и громкими криками, после чего зверь быстро убежал в лес.

По словам автора видеоблога «Каждой твари по паре» Павла Глазкова, небольшой поселок, который посетил медведь, расположен рядом с границей с Финляндией. Он предположил, что медведь мог прийти из соседнего государства.

«Пользуясь случаем, хочется напомнить, что часто медведей в населенные пункты приводит не только любопытство, но и возможность покормиться на стихийно образовавшихся вблизи населенных пунктах свалках», — пишет Глазков.

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