В деревне Извоз заметили удивленных снегопаду аистов

В Ленинградской области заметили аистов, мерзнущих под снегом. Птиц сфотографировал инспектор управления Росприроднадзора по региону.

В Instagram-аккаунте ведомства появился новый кадр, на котором видно заснеженное гнездо. По всей видимости, птицы, которые уже успели «обустроить жилище», к холодной погоде готовы не были. Впрочем, специалисты уже пообещали позаботиться о них.

«Инспектору дано поручение наблюдать за птицами и если он увидит, что аистам требуется помощь специалистов, то все в оперативном порядке будет организовано», — написали в социальной сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково проверили здоровье 50 кроликов. Специалисты убедились в том, что животные здоровы и хорошо себя чувствуют, а также проверили наличие и правильность составления всех документов на них.