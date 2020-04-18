Путин поручил продумать, как задействовать армию в борьбе с коронавирусом

Путин поручил продумать, как задействовать армию в борьбе с коронавирусом
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Министерство обороны РФ до 22 апреля должно подготовить предложения о возможности привлечения специальных сил и средств Вооруженных сил для борьбы с коронавирусом. Соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин.

Поручение опубликовано на сайте Кремля. Сформировано оно было по итогам видеосовещания с правительством РФ по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой в России 13 апреля.

Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом должны быть задействованы все возможности, в том числе возможности Министерства обороны.

«Возможности Министерства обороны России, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы», — сказал он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России подтверждено 4 тыс. 758 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных к утру 18 апреля превысило 36 тыс.

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