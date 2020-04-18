В Выборге проходит коронавирусный рейд

В Выборгском районе Ленинградской области 18 апреля в рамках борьбы с коронавирусом проходит рейд. На улицах выявляют нарушителей самоизоляции и карантинных мероприятий.

Рейд в Выборге стартовал утром в субботу. Участие в нем принимают сотрудники полиции, представители районной администрации и дружинники. Нарушителям антикоронавирусных мер грозит штраф.

Напомним, что Выборг оказался одним из 14 населенных пунктов, в которых с 17 апреля усилен карантинный режим. Согласно постановлению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, в указанных населенных группах сформируют рабочие группы, которые будут контролировать соблюдение карантина и составлять административные протоколы.

Особое внимание будут обращать на тех, кто вернулся из-за границы, либо контактировал с зараженными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино в рамках борьбы с распространением коронавируса прошел санитарно-противоэпидемический рейд.