В Мурино прошел первый коронавирусный рейд

В Ленобласти проходят коронавирусные рейды. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

В Ленобласти проходят коронавирусные рейды. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

В Ленинградской области прошел первый санитарно-противоэпидемический рейд. Полиция, представители органов власти и добровольные народные дружины проверили, как соблюдают меры профилактики распространения коронавируса в Мурино.

Проверку на соблюдение режима самоизоляции прошли местные жители и магазины города. Полицейские и органы власти обошли порядка 10 дворов и около 20 детских площадок, пишет online47.ru.

«Со всеми нарушителями самоизоляции мы ограничились профилактическими беседами», — рассказал глава комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Александр Тимков.

Постановлений о нарушениях по итогам рейда оформлено не было.

Рейды проходят 11 и 12 апреля. Проверить соблюдение антикоронавирусных мер также предстоит в Кудрово и Сосновом бору.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области на карантин закрыли нелегальный хостел. Коронавирус подозревают у 14 постояльцев.