Выплаты на детей до трех лет в Ленобласти можно оформить в МФЦ

Центры «Мои документы» в Ленинградской области расширили перечень социально значимых услуг, предоставляемых в период самоизоляции.

Родители детей младше трех лет, которые имеют право на материнский капитал, с 18 апреля могут обратиться в МФЦ за поддержкой в связи с пандемией коронавируса. Ежемесячная выплата с апреля по июнь для них составляет 5 тысяч рублей. Такая услуга предоставляется ПФР только жителям Ленобласти.

Перечень социально значимых услуг МФЦ также дополнили оформлением СНИЛС, выдачей выписок из ЕГРН, компенсацией части расходов на оплату ЖКХ отдельным категориям граждан, оформлению льготного проездного и другими услугами. С полным списком можно ознакомиться на сайте mfc47.ru.

Напомним, что с 9 апреля МФЦ работают только по предварительной записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Москвы и Петербурга просят о выплате 25 тысяч рублей для всех жителей страны.