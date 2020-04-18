Количество приезжающий в Крым россиян резко увеличилось

Граждан не останавливает коронавирусная инфекция и то, что по приезде их ждет карантин.

Об увеличении туристов из других субъектов России в Крым сообщила 18 апреля глава местного Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Она отметила, что наибольшей популярностью пользуется въезд в регион через Крымский мост. За сутки количество приезжающих выросло на 40%. Об этом сообщают РИА-новости Крым.

Возможно, приезжие граждане хотят переждать эпидемию на Юге. Но сначала им придется провести время в самоизоляции. На въезде в Крым каждому выдается анкета, в которой необходимо указать данные о себе, а также адрес, по которому будет проживать турист на карантине.

Уже со следующей недели информацию из анкет начнут проверять. В случае указания ложных данных или несоблюдения режима, нарушителям будут грозить штраф.

В настоящий момент в Крыму коронавирусная инфекция диагностирована у 43 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Крыму вводят режим карантина из-за пандемии коронавируса.