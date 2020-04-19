Петербуржцы жалуются на высокие цены на маски

Петербуржцы жалуются на высокие цены на маски
Не уточняется, медицинские ли это маски. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

В одном из магазинов упаковку продают почти за 2,5 тысячи рублей.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем рассказали граждане в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Один из петербуржцев отправился в магазин и удивился высоким ценам на маски – в «Улыбке Радуги» набор из 50 штук продают за 2,5 тысячи рублей. Получается, что одна маска, которую можно носить всего лишь на протяжении двух часов, обойдется в 50 рублей.

Люди в комментариях отмечают, что раньше их можно было купить всего за несколько рублей. Так, до пандемии коронавируса пачку из сотни масок в одном из магазинов продавали за 230 рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы способы продезинфицировать маски. Доктор Комаровский заявил, что не понимает тех людей, которые кипятят маску, греют ее в микроволновке или вымачивают в спирте. Он отметил, что маску можно постирать на руках в мыльной воде, а не ждать, пока она постирается в стиральной машине.

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