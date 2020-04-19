В Новосергиевке продезинфицировали территорию инфекционного хостела

Там проживали зараженные коронавирусом мигранты.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем сообщили представители Заневского сельского поселения на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На территории хостела в Новосергиевке провели дезинфекцию. Там специальным раствором обработали не только сам дом, но также прилегающие дороги и палаточные лагерь, в котором лечат больных.

Напоминаем, что в хостеле нелегально проживали мигранты. У части из них были диагностированы симптомы ОРВИ. Иностранцев попросили сдать анализы, в результате коронавирус выявили у 35 человек. За их состоянием наблюдают врачи, в результате было возбуждено уголовное дело. Глава СК Александр Бастыкин обещал внимательно следить за ходом следствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков надеется, что Россия на следующей неделе выйдет на пик по коронавирусу. Песков добавил, что Владимир Путин работает на пределе возможностей в сложившейся ситуации. Глава государства постоянно думает о том, как спасти народ.