В Новосергиевке продезинфицировали территорию инфекционного хостела

В Новосергиевке продезинфицировали территорию инфекционного хостела
Хостел закрыли на карантин. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Там проживали зараженные коронавирусом мигранты.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем сообщили представители Заневского сельского поселения на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На территории хостела в Новосергиевке провели дезинфекцию. Там специальным раствором обработали не только сам дом, но также прилегающие дороги и палаточные лагерь, в котором лечат больных.

Напоминаем, что в хостеле нелегально проживали мигранты. У части из них были диагностированы симптомы ОРВИ. Иностранцев попросили сдать анализы, в результате коронавирус выявили у 35 человек. За их состоянием наблюдают врачи, в результате было возбуждено уголовное дело. Глава СК Александр Бастыкин обещал внимательно следить за ходом следствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков надеется, что Россия на следующей неделе выйдет на пик по коронавирусу. Песков добавил, что Владимир Путин работает на пределе возможностей в сложившейся ситуации. Глава государства постоянно думает о том, как спасти народ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дезинфекция новосергиевка хостел
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Арестанты Петербурга и Ленобласти получили подарок от РПЦ
В Новосергиевке продезинфицировали территорию инфекционного хостела
Кокорина хотят видеть в Италии
В Калининском районе массовое ДТП, на месте реанимация
Песков надеется, что Россия на следующей неделе выйдет на пик по коронавирусу
Тяжелобольной Заворотнюк становится лучше
В центре Петербурга устроили крестный ход
В Ленобласти прошли пасхальные богослужения