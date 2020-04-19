Арестанты Петербурга и Ленобласти получили подарок от РПЦ

Их угостили куличами – всего было передано 2,5 тонны.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем сообщается на сайте УФСИН. Русская православная церковь в честь Пасхи решила подарить куличи заключенным, отбывающим наказание в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также осужденные посмотрели поздравление протоиерея Олега Скомороха – его показали по кабельному телевидению во всех пенитенциарных учреждениях региона. Он рассказал им историю праздника и пожелал сохранить мир в душе.

Напоминаем, что сейчас в СИЗО Петербурга усилили карантинные меры в связи с распространением коронавируса. Туда никого не пускают, также запрещены передачи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-министр Абызов сыграл свадьбу в СИЗО. Подозреваемый в мошенничестве и организации преступного сообщества Абызов женилсяв комнате для краткосрочных свиданий в «Лефортово».