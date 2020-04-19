Индекс самоизоляции: жители Петербурга сидят дома хуже москвичей

В целом по России, в это воскресенье граждане постарались остаться дома. Фото: Яндекс.Карты

В целом по России, в это воскресенье граждане постарались остаться дома. Фото: Яндекс.Карты

Петербуржцы по-прежнему игнорируют наставления властей и, судя по индексу самоизоляции, предоставленному сервисом «Яндекс.Карты» активно выходят на улицы города.

Тем не менее, в воскресенье, 19 апреля, показатели оказались оптимистичнее, чем в течение рабочей недели и прошлых выходных, когда индекс опускался ниже 3 баллов. В течение дня максимально низкий рейтинг наблюдался с 15:00 до 16:00 и составлял 3,6 баллов. По состоянию на 19:00 Петербург почти вернулся в «зеленую зону» с показателем в 3,8 баллов.

При этом жители города на Неве значительно отстают от москвичей, Вероятно, введенные в столице цифровые пропуски положительно влияют на активность горожан: в течение дня индекс самоизоляции в Москве не опускался ниже 4 баллов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков выразил надежду, что следующая неделя станет «выходом на плато» по коронавирусу в России.