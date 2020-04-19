В Горелово в Ленобласти прекратил работу СИЗО №6

"На освобожденной территории продолжает действовать туберкулезная больница для лиц, у которых выявлено подозрение на туберкулез", - сообщила Юлия Алешина. Фото: pixabay.com

"На освобожденной территории продолжает действовать туберкулезная больница для лиц, у которых выявлено подозрение на туберкулез", - сообщила Юлия Алешина. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в посёлке Горелово закрылся следственный изолятор №6. Все подследственные, содержащиеся в стенах СИЗО №6 переводятся в другие учреждения.

Заключенных перевозили в специальных автомобилях с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм, передает ТАСС отчет пресс-секретаря управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти Юлия Алешина. Подследственных и подозреваемых переводят в СИЗО Петербурга №№ 1, 2, 3 и 5.

Прекращение работы следственного изолятора в Горелово было плановым. В нем находилось около тысячи человек. Отметим, что некоторые члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) неоднократно посещали СИЗО №6 и жесткие жаловались на условия содержания людей, находящихся под следствием.