Певица Алсу объяснила, почему не показывает своего маленького сына

Алсу не раз признавалась, что всю себя посвящает семье и детям. Фото: Instagram @alsou_a

Алсу не раз признавалась, что всю себя посвящает семье и детям. Фото: Instagram @alsou_a

Известная российская певица Алсу известна тем, что старается оградить свою семью от излишнего внимания прессы. В частности, звезда совсем не показывает своего младшего сына, трехлетнего Рафаэля.

Старшие дети Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, 14-летняя Сафина и 12-летняя Микелла, самостоятельно ведут свои блоги в Сети, поэтому периодически появляются и в Instagram мамы, а Рафаэля, как и супруга певицы, увидеть на фотографиях не удастся.

В субботу, 18 апреля, Алсу вышла в прямой эфир и в беседе с подписчиками наконец-то объяснила, почему не показывает малыша. По словам певицы, он слишком маленький для этого, и Алсу не намерена решать за него, показывать сына или нет. Рафаэль вырастет и решит сам, хочет ли вести блог.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мэрия Москвы подала иск к супругу Алсу, предпринимателю Яну Абрамову, из-за долгов.