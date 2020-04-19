Жители России с начала марта сняли больше наличных, чем за весь 2019-й

Жители России с начала марта сняли больше наличных, чем за весь 2019-й
"Россияне снимали деньги по той же причине, что некоторые запасались едой", - считает Денис Порывай. Фото: pixabay.com

С начала марта россияне стали активно снимать наличные. За полтора месяца банки выдали около триллиона рублей ($13,6 млрд).

Эта цифра превышает количество наличных, выданное за весь прошлый год, пишет издание Bloomberg, ссылаясь на данные Центробанка РФ. Причем всплески интереса к купюрам приходились на обращения президента страны Владимира Путина. Эксперт Райффайзен банка Денис Порывай считает, что причиной тому — самоизоляция. Граждане переживали, что банки перестанут работать.

Рост снятия наличных наблюдался после объявления о продолжении нерабочего режима до конца апреля, а также новом налогообложении, которое будет распространяться на все вклады свыше миллиона рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что замглавы ФНС Виталий Колесников предложил создать реестр, куда будут вноситься доходы российских семей.

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