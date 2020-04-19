Мурашко назвал коронавирус поводом для модернизации системы здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко оценил сложившуюся в стране ситуацию с коронавирусной инфекцией.

Каждый российский пациент, у которого диагностировали COVID-19, получает своевременную и квалифицированную медицинскую помощь, заявил Мурашко на совещании министров здравоохранения стран «Большой двадцатки» в воскресенье, 19 апреля. Кроме того, по словам главы Минздрава, средства из бюджета полностью покрывают лечение инфицированных.

Министр также убежден, что текущая ситуация является поводом для модернизации отечественной системы здравоохранения, чтобы в случае повторении пандемии быть полностью готовыми.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению пресс-секретаря Владимира Путина, Дмитрия Пескова, предстоящая неделя может стать пиковой для России в отношении заболеваемости коронавирусом.