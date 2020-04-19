Росбанк пытается обанкротить крупного бизнесмена из Петербурга

"Фудлайн" признали банкротом еще в 2017 году. Фото: pixabay.com

"Фудлайн" признали банкротом еще в 2017 году. Фото: pixabay.com

Росбанк обратился в суд с банкротным иском в отношении петербургского предпринимателя Максима Иванова, основателя компании «Фудлайн» и экс-владельца группы компаний «Галактика».

Сумма исковых требований кредитно-финансовой организации осталась неизвестной. Об этом в воскресенье, 19 апреля, пишет издание «Коммерсантъ — Санкт-Петербург», ссылаясь на картотеку арбитражных дел. Отметим, что Росбанк добивается банкротства «Фудлайна» и его дочерней компании «Евростиль» еще с прошлого года.

Причиной банковских претензий является долг предпринимателя в размере 957,8 миллионов рублей. Кроме того, Росбанк намерен взыскать 1,2 миллиона рублей долга с другой «дочки» «Фудлайна». Само предприятие, сотрудничавшее с иностранными поставщиками, прекратило существование в 2019 году из-за продовольственных санкций.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госстройнадзоре отреагировали на иск, поданный после запрета на строительство ТЦ «Голливуд».