Немецкий министр призвал Китай объяснить происхождение коронавируса

Мир узнал о вспышке коронавируса в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Фото: pixabay.com

Мир узнал о вспышке коронавируса в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Фото: pixabay.com

Глава министерства экономического развития и сотрудничества Германии Герд Мюллер призвал Пекин прояснить ситуацию с появлением коронавируса.

Министр считает, что Китай должен быть открытым в вопросах, раскрывающих обстоятельство возникновения нового штамма коронавирусной инфекции, охватившего и едва ли не парализовавшего весь мир, передает РИА Новости. Напомним, что пандемия COVID-19 зародилась в китайском городе Ухань.

Немногим ранее лидер США Дональд Трамп озвучил версию о лабораторном происхождении заболевания и заявил, что американские спецслужбы начнут расследование случившегося. К мнению Трампа и Мюллера присоединилась глава австралийского МИД Марис Пэйн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Соединенных Штатах от коронавирусной инфекции погибло уже свыше 40 тысяч человек. Число зараженных перевалило за 750 тысяч.