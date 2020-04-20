В Канаде мужчина открыл стрельбу, убив 16 человек

Стрельба произошла в городе Портапик провинции Новая Шотландия. Жертвами стали 16 местных жителей. Позже стало известно о его смерти.

Массовую стрельбу устроил 51-летний мужчина по имени Габриэль Вортман. Полиция произвела его задержание лишь спустя несколько часов после стрельбы. Одной из жертв преступления оказалась сотрудница правоохранительных органов, еще один полицейский получил ранения.

Как сообщает CBC News, ссылаясь на местного комиссара полиции Бренду Лаки, стрельба никак не была связана с терроризмом. Сейчас правоохранительные органы ведут расследования произошедшего. Мотивы стрелка пока не известны. Она отметила, что число жертв может вырасти.

По данным The Guardian, мужчина открыл стрельбу не только в Портапике, но и в других населенных пунктах по всей провинции. Стрелок был одет в полицейскую форму и ездил на автомобиле, похожем на служебный. Однако в полиции уже заявили, что он не был сотрудником.

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