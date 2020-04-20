Составлен список необходимых при госпитализации вещей

В МЧС рассказали, какие вещи и документы необходимо подготовить перед госпитализацией в больницу в случае заражения коронавирусом.

Как говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, во время пандемии граждане должны быть готовы к внезапному ухудшению здоровья и госпитализации в медучреждение.

Так, в стационаре вам могут понадобиться халат, пижама, спортивный костюм, нижнее белье, обычные тапочки и резиновые для душа. Также необходимо взять средства личной гигиены, зубную щетку и пасту, мыло, влажные салфетки, полотенце, шампунь и туалетную бумагу.

Что касается документов и вещей, которые надо взять непосредственно перед госпитализацией, то МЧС рекомендует положить паспорт или другое удостоверение личности, банковскую карту, телефон, зарядку, а также ноутбук или планшет.

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