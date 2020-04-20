Опубликован список регионов России с приростом населения

За последние два года рост населения зафиксирован в 26 регионах РФ, а убыль — в 59. Ленобласть вошла в тройку регионов с самым большим приростом населения.

Согласно исследованию РИА Новости, по данным на начало 2020 года численность населения РФ составляет 146,748 млн человек.

В период с 2017 по 2019 год естественная убыль населения составила 0,4%, то есть 55,8 тысяч человек. В 2019 году ситуация улучшилась благодаря миграционному притоку.

По показателям прироста населения лидирует Ингушетия — 5,5%. Следом идут крымский Севастополь — 4,8%, и Ленинградская область — 4,7%. Хороший прирост населения также зафиксирован в Чечне, Подмосковье и Тюменской области.

В Петербурге естественный прирост составил 10,1 тыс. граждан, а в Москве — 41,6 тысяч. Мигрантов в «двух столицах» прибавилось 106,8 тыс. и 257,3 тыс. человек соответственно.

Самая сильная убыль населения зафиксирована в Магаданской области, Еврейской АО и Коми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росстат предложил перенести всероссийскую перепись населения 2020.