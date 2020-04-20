В судах Петербурга оказались 125 дел о нарушении запрета посещения парков и скверов

В некоторых случаях оправдания нарушителей весьма забавны.

С начала апреля зарегистрировано 125 дел об административных нарушениях. Петербуржцы упорно продолжают игнорировать рекомендации по самоизоляции и ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Пока что, рассмотрено 30 дел. В большей части из них суды ограничились предупреждениями, а не штрафами. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Во время рассмотрения дел, жители города рассказывали, что были в курсе запрета на посещения зеленых зон. Но все равно направлялись в парки, в надежде не быть пойманными. Некоторые продолжали там гулять с животными и кататься на различном личном транспорте. Отличилась и одна мать, которая в суде сообщила, что нарушила ограничения на посещение детской площадки, потому что не могла объяснить запрет своему ребенку, который очень настойчиво хотел сходить туда погулять.

Помимо этого, в Северной столице продолжают нарушать самоизоляцию. Только с начала апреля суды города из-за этого зарегистрировали 225 дел. Также, судьи рассмотрят 179 дел в рамках статьи о нарушении карантинных мер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге усилят патрулирование скверов и парков.