Робота-дезинфектора создали российские инженеры

В России разработчики создали робота «Юниор», предназначенного для дезинфекции помещений в автономном режиме.

Как сообщает ТАСС, над созданием робота трудились инженеры из НТИ «Автонет». Машина способна работать в автономном режиме, а также под управлением человека. Это помогает персоналу защититься от риска заражения.

Робот может перемещаться на гусеничном ходу или на колесах. Механизм спобен поднять груз до 50 килограммов, что позволит ему переносить на себе резервуары с дезинфицирующим средством и распылитель. Он работоспособен в течение двух часов.

Инвестиции в разработку модели составили 10 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском кружке робототехники придумали, как обеззаразить воздух. Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор-облучатель способен обеззаразить 50 м3 воздуха в час.