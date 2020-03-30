В петербургском кружке робототехники придумали, как обеззаразить воздух

В петербургском кружке робототехники придумали, как обеззаразить воздух
Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор-облучатель способен обеззаразить 50 м3 воздуха в час. Фото: Pixabay

Специалисты «РОББО Клуба» разработали схему и собрали бактерицидный рециркулятор-облучатель для обеззараживания воздуха. Схему и инструкции выложили в открытый доступ для всех желающих.

Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор-облучатель способен обеззаразить 50 м3 воздуха в час. Для того, чтобы собрать такое устройство, потребуется купить деталей на 3 тыс. рублей (они продаются в магазинах) и потрудиться 3-4 часа.

Особых навыков не требуется, говорят в компании «РОББО». В магазинах рециркулятор-облучатель стоит 50-80 тыс. рублей.

Устройство представляет собой рециркулятор закрытого типа. Он состоит из канализационной трубы, внутри которой установлены две ультрафиолетовые лампы с длиной волны 253 нм.

Такие волны уничтожают микроорганизмы, включая бактерии и вирусы.

Воздух прогоняется сквозь трубу с помощью вентилятора. Рециркулятор можно использовать в присутствии людей.

Как рассказали в «РОББО Клубе», компания не собирается производить их на продажу. Планируют сделать 130 штук для оснащения своих кружков. Но для всех желающих сделать такой обеззараживатель выложили инструкции по сборке на сайте компании и в блогах.

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