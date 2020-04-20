В России изменили перечень товар первой необходимости

В России изменили перечень товар первой необходимости
Фото: Pixabay

Перемены нельзя назвать кардинальными.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Обо всем сообщается на сайте кабмина. В этот понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Теперь в перечне непродовольственных товаров первой необходимости вместо «санитарно-гигиеничной маски, антисептика для рук» числятся «средства индивидуальной защиты, средства дезинфицирующие, антисептические средства». Также вместо пункта «спички» появился пункт «спички, коробок».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный расширил перечень разрешенных во время эпидемии услуг. До 30 апреля также смогут работать медицинские и реабилитационные услуги, транспортное сообщение, техобслуживание и ремонт машин. Также разрешается работа химчисток, ветклиник и гостиниц.

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Кабмин перечень товаров
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