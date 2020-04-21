Переводчицу узбекского языка обвиняют за неправильный перевод в суде

В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении судебного переводчика с узбекского языка. Ее обвиняют за заведомо неправильный перевод в суде.

Как сообщает городская прокуратура, уголовное дело против переводчицы открыто по ч. 1 ст. 307 УК РФ (Заведомо неправильный перевод в суде).

По версии следствия, в период с августа по октябрь 2019 года обвиняемая принимала участие в судебном следствии по делу об убийстве в качестве переводчика с узбекского языка. Она переводила протоколы судебного заседания и иных документов с русского на узбекский язык, намеренно исказив их текст, после чего предоставила неправильный перевод в суд.

Невский районный суд рассмотрит уголовное дело по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский суд рассмотрит дело о сбыте наркотиков и организации преступных доходов.