Индекс самоизоляции в Петербурге упал до «красной зоны»

Индекс самоизоляции в Петербурге упал до &#171;красной зоны&#187;
В Петербурге снизился индекс самоизоляции. Фото: unsplash.com

Индекс самоизоляции в Петербурге в последние дни держится на низком уровне. По данным «Яндекса» на улицах города утром 21 апреля очень много людей.

По состоянию на 9:50 индекс равен 2,8 балла. Город находится в «красной зоне» и занимает второе место среди городов-миллионников. Единственный из мегаполисов за пределами «красной зоны» — Москва. Её индекс составляет 3,3.

После Петербурга в рейтинге самоизоляции расположились Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону — по 2,7. Худший индекс самоизоляции среди городов-миллионников у Кемерово — 1,3 балла.

Индекс самоизоляции — интегрированный показатель, рассчитанный на основе данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 20 апреля индекс самоизоляции в Петербурге поднялся до 3,8 балла.

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