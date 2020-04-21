Индекс самоизоляции в Петербурге упал до «красной зоны»

Индекс самоизоляции в Петербурге в последние дни держится на низком уровне. По данным «Яндекса» на улицах города утром 21 апреля очень много людей.

По состоянию на 9:50 индекс равен 2,8 балла. Город находится в «красной зоне» и занимает второе место среди городов-миллионников. Единственный из мегаполисов за пределами «красной зоны» — Москва. Её индекс составляет 3,3.

После Петербурга в рейтинге самоизоляции расположились Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону — по 2,7. Худший индекс самоизоляции среди городов-миллионников у Кемерово — 1,3 балла.

Индекс самоизоляции — интегрированный показатель, рассчитанный на основе данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 20 апреля индекс самоизоляции в Петербурге поднялся до 3,8 балла.