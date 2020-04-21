Стройплощадки «Котлин» и «Бронка» стали собственностью Петербурга

Стройплощадки &#171;Котлин&#187; и &#171;Бронка&#187; стали собственностью Петербурга
Порт "Бронка". Фото: Google View

Территории бывших строительных площадок Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга «Котлин» и «Бронка» окончательно стали городским имуществом.

Ранее объекты находились в федеральной собственности. Во вторник, 21 апреля, о заключении актов приема и передачи имущества между Комитетом имущественных отношений Северной столицы (КИО) и Межрегиональным территориальным управлением Росимущества уведомили в пресс-службе КИО.

Это завершающий этап передачи городу всех трех стройплощадок, принадлежавших КЗС, первой была «Горская». На территории объектов планируется масштабный проект, вложить в который намерены 50 миллиардов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что государственный музей-заповедник «Павловск» стал федеральной собственностью. Теперь он находится в ведении Министерства культуры РФ, а не властей Петербурга.

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