Музей-заповедник «Павловск» стал федеральной собственностью

Он перешел под управление Министерства культуры РФ. Таким образом, Петербург им больше управлять не сможет. Соответствующее указание по принятию в федеральную собственность подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

За 3 месяца должны быть исполнены все задачи по принятию в собственность РФ музея и его имущества. Содействие Минкультуры окажет правительство Петербурга и Росимущество.

В документе были отмечены основные виды деятельности у музея-заповедника — просветительские и научно-исследовательские.

Данные перемены откроют для музея новые возможности. Будут выделяться денежные средства из федерального бюджета и осуществляться работы по реставрации. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на директора ГМЗ «Павловск».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Павловске заметили разгуливающего страуса. Как там оказалась экзотическая птица — неизвестно. Но гуляла она весьма уверенно.