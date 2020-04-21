Tele2 предлагает петербуржцам бесплатно протестировать новое качество связи в области

Tele2 предлагает новым абонентам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области бесплатно протестировать качество связи в области при подключении на тариф «Везде онлайн». Компания провела масштабные работы по развитию инфраструктуры связи, значительно улучшив качество и скорость 4G-интернета, и предлагает новым клиентам лично в этом убедиться.

В прошлом году Tele2 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области инвестировала более 2,3 млрд рублей в развитие инфраструктуры. Оператор провел работы по расширению сети во всех районах области и Санкт-Петербурге. На все базовые станции оператора добавили технологию 4G-интернета, провели рефарминг, расширив полосу, что позволило значительно увеличить пользовательские скорости и качество оказываемых услуг. Теперь петербуржцы могут на льготных условиях провести тест-драйв качества связи.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 предоставляет возможность новым клиентам подключить тариф «Везде онлайн» в течение двух недель бесплатно и лично убедиться в хорошем качестве услуг оператора. Во время промо-периода абоненту будут доступна 50% от общего объема пакетов, включенных в тариф. Если клиент доволен качеством, он может внести только половину абонентской платы и продолжить пользоваться преимуществами тарифа. При досрочной оплате неизрасходованные гигабайты и минуты льготного периода сохранятся. Акция действует с 21 апреля по 30 июня 2020 года.

Абоненты тарифного плана также получают в подарок подписку на полгода на «Яндекс.Плюс», который объединяет популярные сервисы «Яндекса». Подписчики сервиса бесплатно и в высоком качестве слушают музыку офлайн на «Яндекс.Музыке», смотрят фильмы и сериалы на «Кинопоиске HD», получают скидки при покупках на маркетплейсе «Беру» и другие преимущества для целого ряда востребованных онлайн-сервисов.

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Сегодня многие петербуржцы вынуждены оставаться дома. Роль мобильной связи в это время только растет. Она позволяет поддерживать контакт с друзьями и близкими, удаленно работать, слушать музыку и смотреть кино. Мы решили предложить новым абонентам возможность бесплатно убедиться в надежности и качестве наших услуг. Выбрали для этого оптимальный по набору сервисов тарифный план. С ним переход в Tele2 станет максимально комфортным».

Tele2 поддерживает своих клиентов, находящихся в режиме самоизоляции. Компания расширила географию бесплатной доставки SIM-карт в Ленинградской области. При подключении к Tele2 в интернет-магазине клиенты могут получить свой заказ не выходя из дома в 63 крупных и небольших населенных пунктах области, а также в Санкт-Петербурге.