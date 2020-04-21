В больнице Тосненского района ввели карантин по кори

В Тосненском районе Ленинградской области выявлено 16 случаев кори. Заболевание подтвердили у десяти детей и шести взрослых.

В стационар госпитализировано 13 человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти со ссылкой на Роспотребнадзор. В помещении больницы введен карантин по кори.

«Других пациентов в настоящее время в больнице нет», — уточнили в пресс-службе.

Все, кто контактировал с больным и не болел корью, будут привит в первые 72 часа после выявления первого больного. За контактными людьми установлено медицинское наблюдение сроком в 21 день.

В пресс-службе уточнили, что коронавирусные больные размещены в отдельно стоящем корпусе. Случаев кори среди них не выявлено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач-иммунолог опроверг связь коронавируса с корью и ветрянкой.