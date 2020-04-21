В Петербурге оштрафовали организатора Крестного хода на Пасху

Крестных ход остановили на полпути. Фото: Вконтакте / "Мы из Кронштадта" в соцсети "ВКонтакте"

Крестных ход остановили на полпути. Фото: Вконтакте / "Мы из Кронштадта" в соцсети "ВКонтакте"

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности Артема Скрипкина. Он организовал крестный ход на Пасху, несмотря на антикоронавирусные меры.

Решением суда Срипкин оштрафован на 10 тыс. рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Установлено, что он нарушил правила поведения во время режима повышенной готовности. Скрипкин призвал к участию в крестном ходе от Думской улицы по Невскому проспекту. Участие в нем принимали по меньшей мере 15 человек.

Скрипкин вину не призвал. Он заявил, что не занимался организацией массового мероприятия. Однако действительно призывал людей к проведению Крестного хода и учавствовал в шествии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция прервала Крестный ход в центре Петербурга. Толпу собрал отлученный от церкви петербургский священник Артем Скрипкин.