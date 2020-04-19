Незаконный крестный ход на Пасху в Петербурге прервала полиция

Отлученный от церкви петербургский священник Артемий Скрипкин в воскресенье, 19 апреля, собрал толпу людей возле Казанского собора, чтобы отпраздновать Пасху, несмотря на запрет для посещения храмов и массовых мероприятий.

Немногим ранее бывший священнослужитель опубликовал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» призыв к верующим собраться на пасхальный «променад». В качестве аргумента Скрипкин приводил открытые магазины, которые назвал «храмами еды», и заявлял, что, если туда вход свободный, то несправедливо закрывать православные храмы.

К словам экс-священника прислушались участники религиозной организации «Собор православных мирян». В итоге у колонны Казанского собора собралось около 30 человек, включая детей. Шествие, направлявшееся к Александро-Невской лавре остановила полиция. Священника забрали в отделение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Русская православная церковь (РПЦ) призвала россиян молиться из дома.