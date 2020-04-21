Глава Комитета по здравоохранению Петербурга госпитализирован с ОРВИ

Состояние здоровья позволяет работать, но исключительно в дистанционном формате.

О том, что председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец находится в больнице, стало известно сегодня, 21 апреля. Его видеообращение было опубликовано оперативным штабом города по борьбе с коронавирусом.

Симптомы ОРВИ проявились у Лисовца еще вчера вечером, после чего он добровольно направился в медицинское учреждение. Временно исполняющим должность главы комитета назначен Андрей Сарана.

Лисовец сообщил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге продолжает быть сложной. Все силы брошены на борьбу с активным распространением болезни. Самым дефицитным в сложившейся ситуации является время, которое необходимо для полнообъемного оснащения больниц.

На своем примере могу сказать, что это заболевание имеет очень неприятные проявления. — отдельно отметил Лисовец.

Глава комздрава обратился к петербуржцам и попросил соблюдать режим самоизоляции, а также беречь себя и членов своих семей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что администрация Ленобласти перешла на удаленную работу из-за коронавируса у сотрудников.