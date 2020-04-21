В России закрываются одно ИП за другим

Количество прекративших свою деятельность ИП увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Об этом стало известно сегодня, 21 апреля. Обо всем сообщается на сайте Федеральной налоговой службы России. В связи с распространением коронавируса большинство магазинов и заведений были вынуждены закрыться – отсутствие выручки лишило предпринимателей возможности содержать бизнес. За март 2020 года количество прекративших свою деятельность индивидуальных предпринимателей в России составило 66,8 тысяч. Это на более чем 77% больше прошлогодних показателей.

Также снизилось количество новых зарегистрированных ИП. Россияне неохотно начинают свое дело, так как боятся кризиса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что предпринимателю грозит срок до 10 лет за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, осенью 2019 года учредитель одной фирмы решил обогатиться за счет другой организации, предоставив в банк поддельное платежное поручение номиналом 89 млн рублей.