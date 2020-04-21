В Краснодаре в куличе нашли презерватив

В Краснодаре в куличе нашли презерватив
Неприятный сюрприз нашли в куличе. Фото: https://www.instagram.com/tipichkras/

В магазине уверены, что он мог попасть туда только после его изготовления и упаковки.

Об этом стало известно сегодня, 21 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу «Магнита». В одном из краснодарских магазинов был куплен кулич. В результате, когда его разрезали, внутри нашли открытый презерватив. Кусочек с инородным объектом достался ребенку. В компании, комментируя инцидент, заявили, что презерватив попал в изделие только после его изготовления и упаковки.

В «Магните» провели расследование, отсмотрели видеозаписи с камер наблюдения, но не нашли никаких доказательств того, что виноваты сотрудники цеха.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что повара ЗВО испекли 100 тысяч куличей для верующих военнослужащих. Куличи выпекались в течение суток исключительно из натуральных продуктов — муки, сахара, сливочного масла, изюма и молока.

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