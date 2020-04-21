В Петербурге построят скейт-парк за 30 млн

Для выполнения работ уже нашли подрядчика. Им стала компания ООО «Федералъ».

Об этом сообщили сегодня, 21 апреля, в Единой информационной системе в сфере закупок. Скейт-парк появится в Санкт-Петербурге на Коломяжском проспекте под Коломяжским путепроводом. На его строительство власти выделили почти 30 миллионов рублей. Единственная компания, подавшая заявку на госуслугах, и выбрана подрядчиком для реализации проекта – речь идет об ООО «Федералъ».

Компания должна будет построить конструкцию и плоскостные сооружения стадионов и прочих площадок для спортивных игр на свежем воздухе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пока не планируют сворачивать строительство жилья из-за коронавируса. В пресс-службе городского комитета по строительству, согласно указу президента, каждый регион вправе самостоятельно принимать решение о прекращении той или иной деятельности.