Врач Даны Борисовой подтвердил, что она сорвалась

Сама телеведущая уверяет – с ней все в порядке, и она не употребляет ни наркотики, ни алкоголь.

Об этом стало известно 21 апреля. Обо всем рассказал врач-нарколог Марат Агинян в своем Instagram-аккаунте. Он отметил, что из ста человек, бросивших алкоголь и наркотики, примерно 90 срываются раз в четыре года. Телеведущая Дана Борисова «в завязке» уже три года и врач заявил, что она не пьет и не употребляет. При этом он не отрицает, что знаменитость могла сорваться и бесконтрольно употреблять аптечные препараты, что тоже плохо. Постом поделилась сама Дана Борисова, тем самым доказав своим подписчикам, что она в порядке и нет поводов переживать за нее.

Напоминаем, что недавно Дана Борисова выложили видео с танцем и многим показалось, что она не в себе. Телеведущая обещала блокировать всех, кто будет писать ей гадости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дана Борисова странно станцевала, ее обвиняют в алкоголизме. Телеведущая уверяет, что будит банить всех, кто напишет ей о наркотиках.