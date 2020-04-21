Татьяна Буланова жаловалась на отсутствие денег перед госпитализацией

Артистка признается, что со всем справится совсем скоро.

Об этом стало известно 21 апреля. Обо всем Татьяна Буланова рассказала в своем интервью для программы «Ты не поверишь!». Она поделилась проблемами и отметила, что ей непросто выплачивать ипотеку. Эту информацию расценили как жалобу на безденежье, некоторые даже решили, что именно отсутствие денег ухудшило здоровье Булановой.

Наконец артистка прокомментировала сказанное. Она заявила, что ее слова не так поняли и были вырваны из контекста. Буланова убеждена, что ее госпитализация и проблемы никак не связаны. Она подчеркнула, что ничего ужасного не происходит – все так же, как и у всех.

«Конечно, проблемы с деньгами в большей или меньшей степени присутствуют всегда. Мне кажется, нет людей, у кого их нет. Сейчас все столкнулись с этой проблемой. Переживем!»,

— подытожила Буланова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Татьяну Буланову перевели из реанимации. Самочувствие Булановой хорошее, но говорить о выписке из стационара пока не приходится. Сейчас она получает все необходимое лечение и проходит различные процедуры.