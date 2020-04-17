Татьяну Буланову перевели из реанимации

Теперь продолжать лечение певица будет в обычной палате.

Самочувствие Булановой хорошее, но говорить о выписке из стационара пока не приходится. Сейчас она получает все необходимое лечение и проходит различные процедуры. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на друга артистки, Константина Сергеева.

Прогнозов о возвращении домой из медицинского учреждения врачи пока не делают. За здоровьем нужно еще понаблюдать.

Булановой стало плохо 11 апреля. Резко начало беспокоить сердце и артериальное давление. Она была доставлена в реанимацию, где было зафиксировано предынсультное состояние.

Поклонники 51-летней артистки переживают за нее и продолжают оставлять комментарии под ее фотографиями в Instagram, где желают скорейшего выздоровления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации в Петербурге.