Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на ИВЛ

Врачи столичного медцентра в Коммунарке провели искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) 51 зараженному коронавирусом пациенту.

Главный врач больницы Денис Проценко рассказал на своем Facebook-аккаунте, что трех пациентов уже сняли с ИВЛ и перевели в стационар, еще 25 пациентов остаются на респираторной терапии.

«Уверен, что нужно время для точной статистики. Но пока даем то, что есть», — пишет Проценко.

По данным на 21 апреля, которые приведены на странице врача, в Коммунарке на лечении находятся 568 пациентов с внебольничной пневмонией. Коронавирус подтвержден у 412 из них.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в больнице в Новой Москве лечатся первые пациенты. В Новой Москве открылась больница для коронавирусных больных, построенная за месяц. Уже сейчас там лежат 20 человек, всего же коек 800 штук, количество можно увеличить до 900.